[2021 국감]홍남기 "부동산 가파른 오름세, 최근 주춤…꺾였다 판단"

5일 국회 기재위 기재부 '경제·재정정책 국정감사'

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 "최근 부동산의 가파른 오름세가 일단은 주춤하면서 꺾였다고 판단한다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 국회 기획재정위원회 기재부 국정감사에서 '부동산 시장이 안정된다고 보느냐'는 정일영 더불어민주당 의원 질의에 "부동산 시장이 아직 안정됐다고 볼 수 없을 것 같다"면서도 이렇게 답했다.

그는 "지난달 말 3∼4개 지표는 그렇게 (꺾인 것으로) 보여서 조심스럽지만 오름세 심리가 주춤한다고 말씀드릴 수 있겠다"고 설명했다.

윤후덕 기재위원장이 '꺾였다는 3개 지표가 무엇이냐'고 질문하자 홍 부총리는 "수도권과 서울 부동산 가격상승 폭이 9월 둘째 주까지 오르다가 셋째 주에 내려온다"며 "주택가격 흐름을 1∼2개월 미리 보는 매매수급지수가 지난달 셋째 주에 하락했고, 한국은행 소비자심리지수상 주택가격전망도 죽 올라오다가 지난달 하락했다"고 설명했다.

홍 부총리는 "금리가 오른 것과 대출 (억제) 관계, 미국 테이퍼링 움직임 등 글로벌 환경 등이 영향을 미치지 않았을까 판단한다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr