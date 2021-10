농협은행, 영국 런던서 우리 농산물 홍보

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 주영국 대한민국 대사관이 주최한 ‘국경일 행사’에 참여해 우리 농산물 홍보를 실시했다고 5일 밝혔다.

전일 영국 런던에서 열린 이번 행사는 영국 정부 주요 인사를 비롯해 런던 주재 국제기구, 각국 외교단 및 주재원·교민 등 300여명이 참석해 성황을 이루었다.

농협은행은 우리 농산물 홍보부스를 설치해 농협홍삼 및 한과, 녹차, 사과칩, 호두·잣, 우리 쌀국수 등 각 지역 특산 가공식품을 시식·홍보하는 자리를 마련해 많은 외국인들에게 국내 농식품을 맛볼 수 있는 기회를 제공했다.

권준학 농협은행장은 “국경일 행사가 농협은행의 연례행사로 자리 잡아 세계인들에게 꾸준히 우리 농산물의 우수성을 알리는 기회로 삼도록 하겠다”고 말했다.

한편, 창립 60주년을 맞은 NH농협은행은 지난 8월 런던사무소 개소를 통해 유럽에 첫발을 내딛은 바 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr