"AI학습용 데이터 활용 153% 늘어" 4차산업혁명이 가져온 디지털 전환

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 5일 4차 산업혁명의 기반인 데이터·네트워크·인공지능(D.N.A.) 성장과 혁신을 국민이 체감할 수 있는 성과지표인 '2021 4차 산업혁명 지표'를 발표했다.

먼저 디지털 전환의 핵심 인프라로 DNA 분야의 확장이 지속되고 있는 것으로 나타났다. 데이터 산업 전체 시장 규모는 2020년 19조2736억원으로 전년 대비 14.3% 성장했다. 공공데이터 개방 건수는 5만5561건(2021년3월)으로 전년 대비 63.4% 증가하여 데이터경제 활성화를 위한 기반을 제공하고 있다.

네트워크의 경우 사물인터넷(IoT) 서비스 가입수가 3098만개로(2021년6월) 전년 대비 18.8% 늘어나고, 온라인동영상서비스(OTT) 이용률이 2019년 52.0%에서 2020년 66.3%로 14.3%포인트 늘어나 ICT 기술 발달과 코로나 19 이후 국민생활의 변화 모습을 보여줬다.

아울러 인공지능 산업 매출액은 6895억원(2020년(E))으로 전년 대비 16.3% 성장했다. 보다 고도화된 인공지능 개발을 위한 AI 학습용 데이터 활용 횟수도 전년대비 153.4% 늘어난 9만6826회를 기록(2021년 8월 누적 기준)했다.

4차 산업혁명 디지털 대(大)전환 과정에서 클라우드, 가상·증강현실(VR·AR) 등 혁신성장을 주도할 미래 유망산업도 부각되고 있다. 디지털 경쟁력의 마중물인 클라우드 산업 매출액은 3조 3000억원(2019년 기준)으로 전년 대비 13.8% 성장하였고, 개인의 클라우드 이용률은 2019년 30.8%에서 2020년 35.3%로 늘어나 클라우드 활용이 보다 범용화되고 있음을 보여줬다.

VR·AR 산업의 매출액(2020년(E) 8032억원, 전년대비 6.8%↑)과 참여 종사자(2019년 5940명, 전년대비 10.6%↑) 모두 성장세를 기록했다.

DNA 분야의 확산과 유망산업의 등장은 경제 전반에 걸쳐 활발한 디지털 혁신의 기반이 되고 있으며, 국민의 삶에 체감이 되는 가시적 성과도 뚜렷해지고 있다고 과기정통부는 강조했다.

2020년 기준 학생의 온라인교육 이용률(98.9%)은 전년대비 37.1%포인트 상승하여 코로나 19 이후 비대면의 일상화에 따른 온라인 교육의 활용도가 사회 전반에 걸쳐 빠르게 확산됐다. 또한 일반국민 대비 취약계층 디지털 정보화 수준은 72.7%(2020년)으로 디지털격차가 완화되는 추세로 나타났다.

금융분야에서는 인터넷 전문은행의 성장, 간편결제 서비스의 보편화는 핀테크로 대표되는 ICT 기반 금융산업의 혁신이 확인된다. 인터넷 전문은행 계좌 수는 3103만개(2021년3월 기준, 전년 대비 29.3% ↑), 고객 수는 1807만명(전년 대비 36.2%↑)으로 모두 증가했다. 일평균 간편결제·간편송금서비스 이용실적(일평균)은 8057억원(2020년 기준)으로 전년 대비 46.0% 대폭 증가했다.

정부에서도 공공분야의 디지털 전환을 선도적으로 추진하고 있다. 국민의 편의성을 높이기 위해 제공되는 전자정부서비스의 이용률은 88.9%(2020)로 전년 대비 1.3%포인트 상승했고, 지속적인 디지털정부 추진을 통해 디지털정부 종합지수 1위(’20, OECD), 디지털경쟁력 지수 8위(’20, IMD) 등 유의미한 성과를 달성했다.

ICT 기술 기반 산업의 새로운 성장 모멘텀인 드론의 기체 신고대수는 2만6035대(2021년6월)로 전년 대비 96.7% 증가하였고, 자율주행자동차 대수 또한 136대(2021년3월)로 전년 대비 46.2% 증가해 ICT 기술에 기반한 이동수단의 혁신이 뚜렷해지고 있다.

의료 분야에서는 의료기관 간 진료정보 전자교류 참여병원 수(누적)가 6497개소(2021년3월)로 전년 대비 49.7% 증가함에 따라, 의료기관 간 환자의 진료정보 교류가 확대돼 환자의 편의성을 높이고 있다.

아울러 국민들의 삶의 질을 높이는데 이바지할 주요 국도 디지털도로망(ITS)도 2021년12월까지 2170km 추가 구축할 계획이다. 제조업의 디지털 혁신을 선도하는 스마트공장 수는 1만9799개(2020년12월 기준)로 전년 대비 56.4% 증가했다.

조경식 과기정통부 차관은 “코로나 위기를 극복하고 새로운 성장 모멘텀을 만드는데 디지털 전환의 중요성이 더욱 높아지고 있다”고 밝히며 “4차 산업혁명 추진을 통해 디지털 혁신을 성공적으로 달성할 수 있도록 국민 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

앞으로도 과기정통부는 디지털 뉴딜을 포함한 4차 산업혁명 추진을 통해 국민들이 변화된 수치로 쉽게 4차 산업 혁명의 성과를 알아볼 수 있도록 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr