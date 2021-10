보험협회-안과의사회 "백내장수술 브로커영업·과잉청구 그만"

[아시아경제 오현길 기자] 생명, 손해보험협회와 대한안과의사회는 전국 1500여개 안과 병의원을 대상으로 백내장수술 관련 환자 소개·유인·알선 행위에 대한 계도 홍보 캠페인을 실시한다고 5일 밝혔다.

최근 일부 소수 안과 병의원들이 브로커를 통해 백내장수술 환자 소개와 알선, 유인을 자행하고 있으며, 보험금 허위청구 행위로 인해 사회적 문제로 대두되고 있다.

일부 안과들은 진료비 일부 환급을 조건으로 실손의료보험 가입환자를 유인하고, 비급여 항목인 시력 교정용 다초점 렌즈비용을 과도하게 책정해 실손보험금에 전가하고 있다.

실손보험 가입자의 보험료 부담을 가중시키는 것 뿐만 아니라 건강보험재정을 악화시키고 국민들의 보험료 부담을 늘리고 있다.

백내장수술 환자수는 2015년 34만6184명에서 2019년 45만9062명으로 5년 간 연평균 7.3%나 증가했다.

최근 보험사들이 일부 문제 안과 병의원을 보험사기방지특별법 보험사기와 의료법 위반으로 수사의뢰하거나, 환자 유인을 위해 금전적 이익을 제공한 안과 병의원을 공정거래위원회에 신고하기도 했다.

대한안과의사회는 일부 부도덕한 병의원으로부터 선량한 의료인을 보호하기 위해 수사기관에 탄원서를 제출하고 전국 안과 병의원에 자정을 촉구하는 서한문을 발송한 바 있다.

보험협회 관계자는 "생·손보업계와 의료계 간 협업과 상생을 대표하는 명실상부한 계도 홍보 캠페인으로 자리잡았다"며 "의학단체와 협업을 통해 올바른 의료문화 이용 확립을 위한 홍보와 제도개선 등에 지속 힘쓸 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr