가계부채만 시한폭탄? 기업대출도 위험수위…"작은 충격에도 부실화 가능"

한국금융硏 "개별은행과 당국은 잠재 부실 규모 추정하고 부실화 가능성에 대비해야"

[아시아경제 박선미 기자]금융당국의 전방위적인 가계대출 조이기에도 은행권의 대출 증가세가 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 대출 규제 충격과 추가 대책 예고에 실수요자들의 자금확보에 비상이 걸린 가운데 시장 변동성에 따라 부실 도미노 가능성이 높다는 우려가 나온다.

5일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대은행의 지난달 말 가계대출 잔액은 702조8877억원을 기록, 처음으로 700조원대를 돌파했다. 전월 698조8149억원 대비 4조728억원 증가한 수치로 증가폭 역시 8월 3조5067억원을 넘어섰다. 시중은행 중 처음으로 농협은행이 신규 주택담보대출 중단 등 고강도 대책을 내놨지만 타은행에 대출수요가 넘어가는 풍선효과로 증가폭을 줄이지 못했다.

이들 은행의 지난해말 대비 가계대출 증가율은 4.88%. 연 5~6% 수준에서 증가율을 관리하겠다는 당국의 목표 달성에도 빨간불이 켜졌다.

8% 넘게 증가한 기업대출…"은행의 늘어난 대출 부실화 가능성"

기업대출 역시 폭증 수준이다.

지난달 말 5대은행의 기업대출(대·중소기업, 소호대출 포함) 잔액은 621조7423억원으로 전월 말 616조192억원 대비 5조7000억원 이상 늘었다. 지난해 말 575조6283억원과 비교하면 8% 증가한 규모다. 대기업 대출이 3.5% 늘어나는 동안 코로나19 피해에 더 취약한 중소기업 대출은 8.7% 뛰었다.

가계대출 증가세가 꺾이지 않고 있는 것도 문제지만 은행들이 대체수단으로 기업대출을 크게 늘린 것도 향후 부실화 위험성을 높이는 요인으로 지적된다.

실물경제가 회복되지 못할 경우 작은 시장 충격에도 무너질 수 있다는 게 전문가들의 우려다. 한국금융연구원에 따르면 2017년까지 국내은행의 가계·기업대출 증가율과 명목 국내총생산(GDP) 증가율이 거의 유사하게 움직였다. 2018년부터는 대출 증가율이 가팔라지는데 반해 GDP 증가율은 낮아지며 괴리가 커졌다. 특히 지난해의 경우 명목 GDP 증가율은 0.4%, 국내 은행권 기업대출 증가율은 12.6%에 달했다.

다만 코로나19 확산에 따른 취약계층 보호를 위해 중소기업·소상공인에 대한 대출만기 연장 및 원리금 상환유예 프로그램이 진행 중이어서 겉으로 드러난 은행 리스크 수준은 낮은 편이다. 상반기 기준 은행권 부실채권비율은 0.54%로 지난해 같은기간 0.71% 보다 크게 낮아졌다.

전문가들은 이자보상비율 100% 미만 한계기업 수가 증가 추세를 보이고 있어 대출만기 연장 및 원리금 상환유예 프로그램이 종료되면 부실이연 부작용이 한꺼번에 터질 수 있다고 경고했다.

이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 "실물경제 침체에도 불구하고 기업들은 매출 부진이 이어지자 대출로 필수 비용을 충당하고 있다"며 "기업의 매출 부진이 지속될 경우 은행의 늘어난 대출이 부실화될 수 있다"고 진단했다. 그는 "개별은행과 금융당국은 은행 자산의 잠재 부실 규모를 추정하고 경제상황 변화에 따른 부실화 가능성 등에 대한 스트레스테스트를 시행해 향후 나타날 수 있는 리스크에 미리 대비할 필요가 있다"고 조언했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr