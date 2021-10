JT저축銀, 돌봄단체와 2달간 '대국민 아동학대방지 캠페인' 실시

[아시아경제 송승섭 기자]JT저축은행이 2달간 ‘대국민 아동학대방지 캠페인’을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 사회 문제로 제기되는 아동 학대에 대한 경각심을 높이고 매년 증가하는 아동 범죄를 감소시키기 위해 마련했다. 아동 돌봄 단체인 경기도 성남시 아동청소년 그룹홈연합회와 함께 오는 11월까지 실시한다.

캠페인은 JT저축은행 공식 블로그에서 기간 내 아동학대 방지를 위한 후원금 적립 퀴즈 콘텐츠에 공감을 누르면 참여할 수 있다. 또는 정답을 댓글로 작성 후 본인 또는 다른 플랫폼에 공유하고 인증하면 된다.

JT저축은행은 이벤트 참여자들의 댓글과 공감 수에 맞춰 후원금을 적립한다. 쌓인 적립금은 그룹홈연합회에 후원금으로 전달한다. 이벤트 참여율이 높을수록 기부금 후원 규모도 커진다. 참여자는 추첨을 통해 갤럭시워치4, 스타벅스 기프티콘 등 경품을 증정한다.

또 오는 11월에는 JT저축은행을 방문한 고객이 신규로 개설한 예·적금 통장 계좌 수만큼 후원금을 추가 적립한다.

최성욱 JT저축은행 대표는 “앞으로도 지역 사회 발전을 위한 저축은행 본연의 역할을 충실히 다 하도록 다양한 프로그램을 추진하겠다”고 전했다.

