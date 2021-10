기아, 모닝·레이 '베스트 셀렉션' 트림 출시

모닝 1450만원, 레이 1560만원

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 모닝과 레이에 고객 선호 사양을 기본 적용한 신규 트림 '베스트 셀렉션'을 출시했다고 5일 밝혔다.

모닝과 레이는 현재 스탠다드, 프레스티지, 시그니처 트림으로 판매 중이며 베스트 셀렉션 트림이 새로 추가 돼 고객 선택의 폭을 넓혔다.

모닝 베스트 셀렉션엔 8인치 디스플레이 오디오, 후방카메라, 하이패스 자동결제 시스템, 열선 스티어링 휠, 블랙·레드 포인트 신규 인테리어를 기본 적용해 편의성을 높였다.

레이 베스트 셀렉션은 8인치 디스플레이 오디오, 후방카메라, 하이패스 자동결제 시스템, 15인치 전면가공 휠, 뒷좌석 열선시트, 고급형 센터 콘솔, 운전석 세이프티 파워윈도우로 구성돼 높은 상품성을 확보했다.

베스트 셀렉션 트림의 판매 가격은 모닝 1450만원, 레이 1560만원이다.

기아 관계자는 "높은 상품성을 갖춘 모닝, 레이의 베스트 셀렉션 트림은 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 것"이라며 "고객 선호 사양을 대거 반영한 베스트 셀렉션을 통해 경차 시장에서 스테디 셀러의 입지를 굳건히 다지겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr