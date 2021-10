<장 마감 후 주요 공시>

◆심텍=심텍홀딩스에 320억 규모 금전대여 결정

◆ HK이노엔=800억 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 프롬바이오 프롬바이오 377220 | 코스닥 증권정보 현재가 15,650 전일대비 750 등락률 -4.57% 거래량 1,322,821 전일가 16,400 2021.10.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 프롬바이오, 136억7000만 규모 신규시설 투자 결정 close =137억 규모 사옥 신축 투자 결정

◆ AP시스템=30억 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정

