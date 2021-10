“애플, 내년 OLED 탑재 '아이패드 에어' 출시 계획 취소”

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 내년으로 예정됐던 유기발광다이오드(OLED)가 탑재 ‘아이패드 에어’의 출시 계획을 취소했다는 소문이 나왔다.

2일(현지시간) IT전문매체 맥루머스 등은 궈밍치 대만 TF인터내셔널증권 연구원의 보고서를 인용해 애플이 OLED 탑재 아이패드 에어 출시 계획을 취소하고 액정표시장치(LCD) 패널 사용을 유지할 것이라고 보도했다.

앞서 궈밍치 연구원은 지난 3월 애플이 내년 OLED 디스플레이가 탑재된 아이패드 에어를 출시할 것이라고 전망했다. 그러나 애플이 비용과 성능이 기대에 미치지 못했다는 점을 들어 이 계획을 취소했다며 기존 전망을 수정했다. 계획 취소가 사실이면 애플은 내년에도 TFT-LCD 기술을 계속해 사용하게 된다.

이번 결정은 기술적 이유 외에도 마케팅 측면에서 미니 발광다이오드(LED) 디스플레이를 탑재한 ‘11인치 아이패드 프로’와의 충돌을 피하기 위해서라는 분석이 나온다. 궈밍치 연구원은 “11인치 아이패드 프로가 애플의 내년 아이패드 라인업의 핵심 제품이 될 것”이라며 “OLED 아이패드 에어 출시 취소는 미니 LED를 탑재한 11인치 아이패드 프로 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려와도 관련 있다”고 지적했다. 현재는 ‘12.9인치 아이패드 프로’ 제품에만 최신 미니 LED 기술이 포함돼 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr