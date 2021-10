이재명, 부·울·경 55.34%..과반 득표로 '압승'(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기지사가 2일 더불어민주당 대선 후보 부산·울산·경남 경선에서도 1위를 수성했다. 대장동 특혜 의혹에도 전날 제주 경선에서 압승을 거둔데 이어 또 다시 과반 승리를 이었다. 이날 결과는 경선 조기 승부 여부를 결정지을 3일 2차 국민선거인단 투표에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

이날 경선 개표 결과, 이 지사는 1만 9698표(55.34%)를 얻어 1위를 기록했다. 2위는 이낙연 전 대표(1만 1969표, 33.62%), 3위는 추미애 전 법무부 장관(3468표, 9.74%), 4위는 박용진 의원(461표, 1.3%)이었다. 이 후보의 득표율(55.34%))은 2위에 오른 이낙연 후보(33.62%)에 비해 21.72%포인트 앞섰다.

부산·울산·경남 경선 결과를 포함한 누적 득표율은 이 지사가 53.51%, 이 전 대표가 34.67%, 추 전 장관이 10.58%, 박 의원이 1.24%다.

전날 56.75%의 지지를 얻은 제주 경선에 이어 이날 경선에서도 대장동 의혹 영향력은 크지 않았다. 이 지사는 이날 합동 연설에서 부산 엘씨티 사건을 언급하며 “내가 부산시장이었다면 최소한 수천억원은 부산시민 몫으로 환수했을 것”이라며 “‘개발이익 국민환수제’를 도입해 소수 기득권자가 아니라 온 국민이 개발이익 혜택을 고루 누리도록 하겠다”고 말했다.

