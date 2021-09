알로소, 풍요로운 쉼을 위한 소파 '홀리데이·카포네' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 프리미엄 소파 브랜드 알로소가 휴식의 품격을 높여 줄 신제품 소파 2종 '홀리데이'와 '카포네'를 선보이며, 출시 기념 최대 20% 할인 프로모션을 진행한다.

홀리데이는 구름 위에 앉은 듯한 착좌감으로 여유로운 휴양지에서의 푹신하고 나른한 휴식을 선사해주는 소파 시리즈다. 거실 공간의 크기와 사용 목적에 따라 자유로운 배치가 가능한 모듈 소파로, 두 개의 시트가 일체형으로 연결된 좌판은 넉넉하고 여유로운 착석 공간을 제공한다.

입안에서 부드럽게 녹아내리는 마스카포네 치즈를 연상시키는 카포네는 슬림하고 심플한 디자인으로 어떤 공간에도 잘 어우러진다. 등받이가 높은 하이백 소파지만 모든 마감선을 매끄럽고 깔끔하게 처리해 공간을 넓어 보이게 하는 효과가 있다.

알로소는 이번 신제품 2종 출시를 기념해 오는 27일부터 10월 5일까지 알로소 네이버 스토어에서 진행되는 온라인 프로모션에서 신제품 2종을 최대 20% 혜택가로 판매한다. 또 신제품 소파를 무료로 체험해 볼 수 있는 체험단을 10월 3일까지 알로소 네이버 공식 블로그에서 모집한다.

알로소 관계자는 "알로소의 신제품 2종 홀리데이와 카포네는 오랜 실내 생활에 지친 소비자들이 집 안에서도 마치 휴가를 떠난 듯 여유롭고 기분 좋은 쉼을 즐길 수 있도록 오랜 기간 최상의 착좌감을 연구해 선보인 제품"이라면서 "알로소만의 프리미엄 디자인과 완벽한 착좌감을 모두 갖춘 신제품 소파를 통해 몸과 마음을 재충전할 수 있는 특별한 쉼을 경험해 보시길 바란다"고 전했다.

