'팬 메신저 플랫폼' 디어유, 코스닥 상장예비심사 통과

[아시아경제 박형수 기자] 글로벌 팬 메신저 플랫폼 기업 디어유가 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사를 통과했다고 15일 밝혔다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

2017년 설립한 디어유는 팬덤 기반의 글로벌 팬 메신저 플랫폼 사업을 하고 있다. 아티스트와 팬이 소통하는 글로벌 팬 메신저 플랫폼 '디어유 버블(DearU bubble)’과 스마트 노래방 어플리케이션 '에브리싱'을 운영한다.

핵심 플랫폼인 디어유 버블은 아티스트와 팬의 프라이빗 메신저 구독 서비스다. 아티스트와 팬 모두 사용 만족도가 높아 빠르게 시장을 형성하며 성장하고 있다. 디어유 버블은 지난해 출시한 후 현재 약 120만명 이상의 구독수를 확보했다. 해외 매출 비중이 70%에 달한다. SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, FNC엔터테인먼트, 젤리피시엔터테인먼트 등 21개 엔터테인먼트 회사와 계약을 맺어 총 49개의 그룹 및 솔로 아티스트, 202명의 아티스트와 함께 서비스를 진행하고 있다. 매 분기 최대 매출을 경신하는 중이다.

디어유는 올해 상반기에 매출액 184억원, 영업이익 66억원을 기록했다. 반기 매출액이 지난해 전체 매출액 130억원을 뛰어넘었다. 영업이익률은 36%를 달성했다.

디어유는 글로벌 팬 메신저 플랫폼을 시작으로 메타버스 플랫폼으로 영역을 확장해나갈 계획이다. 유명 가수 외에 팬덤층이 두터운 스포츠스타, 배우 등 신규 IP를 지속 영입해 구독수 성장을 촉진하고 있다.

안종오 디어유 대표는 "글로벌 팬 메신저 플랫폼 기업인 디어유는 이전에 존재하지 않던 혁신적인 비즈니스 모델을 제시해 새로운 시장을 창출하고 있다"며 "강력한 IP를 기반으로 가상과 현실 초월하는 메타버스 플랫폼 구축을 통해 새로운 가치를 창조하는 글로벌 기업으로 성장해 나갈 계획"이라고 말했다.

