◆스타트업의 꿈= 50대에 과감히 스타트업에 도전한 창업자의 이야기. 창업을 꿈꾸는 20대부터 은퇴를 앞둔 50대 직장인까지 다양한 계층에게 창업 노하우를 전한다. 저자가 직접 스타트업을 운영해오면서 현장에서 느끼고 터득한 생생한 경험들이 담겼다.(박재승 지음/바른북스)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr