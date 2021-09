"생전 처음 보는 고통"…건강했던 50대 여성, 백신 맞고 2주 뒤 뇌사

청원인 "인과성 인정 어려워 피해보상 받기 어렵다" 도움 호소

[아시아경제 윤슬기 기자] 기저질환 없이 건강했던 50대 여성이 화이자 1차 백신을 맞은 뒤 두통에 시달리다 뇌사 상태에 빠졌다고 호소하는 글이 청와대 국민청원 게시판에 올라왔다.

7일 청와대 국민청원 게시판에는 '(만 50세) 화이자 1차 접종 후 뇌사'라는 제목의 글이 게재됐다.

이 글의 청원인은 "저희 어머니께서는 8월17일에 화이자 1차 백신을 접종하셨고, 접종 5일 후인 8월22일부터 두통이 시작되었다"라며 "처음에는 단순히 체한 줄 알고 동네 병원에 갔다. 주사도 맞고 약도 먹어 증상이 호전되는 줄 알았지만 8월24일 새벽 다시 생전 처음 보는 고통이 시작됐고 대학병원 응급실로 가게 되었다"라고 설명했다.

이어 청원인은 "8월30일 MRI를 찍었고 (병원에서) '이상이 없다'고 했다"라며 "하지만 9월1일 새벽 3시 30분부터 (모친의) 극심한 고통이 시작되었고 30분간 구토를 하다 새벽 4시경 의식을 잃고 심정지가 왔다"라고 말했다.

청원인은 "바로 CPR을 하고 응급실에 갔지만 응급실에서도 심장이 3번이나 멈췄다. 그제서야 CT에선 뇌출혈(지주막하출혈)이 발견되었고 이미 출혈량이 많아 손을 쓸 수 없는 상태가 됐다는 소견을 들었다"라며 "어머니가 쓰러지시기 직전까지 저랑 대화하고 계셨는데 아직도 이 상황이 믿지기 않는다"라고 전했다.

그러면서 청원인은 "특별한 가족력도, 기저질환도, 그 흔한 고혈압 당뇨도 없이 건강하던 어머니는 하루아침에 갑자기 뇌사 상태가 되었다"라며 "신고접수를 위해 보건소에 갔는데 역시나 병원에서는 화이자 백신과의 인과관계를 인정해주지 않는다고 한다. 보건소는 '중증으로는 신고가 되지 않아 경증으로라도 신고는 해보겠다'고 했지만 인정 가능성은 적어보인다"라고 답답함을 토로했다.

끝으로 코로나 백신 접종 이후 부작용이 생겨도 인과성 등의 문제로 피해보상 받기가 어렵다는 것을 언급하면서 청원인은 "추후에 이런 일이 발생하지 않도록, 또 추후에 다시 이런 일이 발생하게 된다면 적합한 보상을 받을 수 있도록 국민 여러분이 힘을 보태주셨으면 한다"라며 도움을 요청했다.

한편 지난달 31일 조은희 중앙방역대책본부 안전접종관리반장은 브리핑에서 아낙필락시스나 심근염 등 백신 부작용 인과성이 인정되는 경우는 있지만 건수가 매우 적기 때문에 걱정할 필요가 없다고 말했다.

조 반장은 "지난주 피해조사반에서 27차까지 심의한 사망 건수는 536건 가운데 인과성이 인정된 경우는 2건"이라며 "백신을 맞은 뒤 며칠 내로 뇌경색 등이 생기게 되면 백신 때문이라고 의심하게 되지만 해당 질환들은 국내에서 흔히 발생할 수 있고, 사망에 이르게 하는 질환이기 때문에 데이터를 준비한 뒤 통계학적 연관성을 안내하겠다"라고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr