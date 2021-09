코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"

[아시아경제 박지환 기자] 8일 코스피가 미국 경기둔화 우려와 선물옵션 만기를 하루 앞두고 투자심리가 위축된 영향으로 '3160선' 하락 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 24.43포인트(0.77%) 내린 3162.99에 장을 마감했다. 이날 지수는 8.68포인트(0.27%) 내린 3178.74에 출발한 이후 오전 한때 반등을 시도했지만 이내 하락 폭이 확대됐다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "미국 경기둔화 우려와 선물옵션 만기를 앞두고 투자심리가 위축됐다"며 "오후 들어 외국인, 기관 양매도가 확대되며 지수 하방 압력이 가중됐다"고 분석했다.

투자자 수급 별로는 개인이 4232억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2835억원, 1188억원 순매도 했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,300 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 11,462,788 전일가 76,100 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트 close (+0.26%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 1,500 등락률 +1.44% 거래량 2,870,940 전일가 104,500 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환SK하이닉스, 내달 18일까지 발달 장애인 핸드볼팀 모집 close (+1.44%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 589,517 전일가 212,500 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합)핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약"기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close (+0.24%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,400 전일대비 1,400 등락률 +1.63% 거래량 3,124,004 전일가 86,000 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (1.63%) 등이 상승했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 35,000 등락률 -7.87% 거래량 2,442,134 전일가 444,500 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 與, 플랫폼 때리기…네이버·카카오 시총 12조 넘게 증발 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (-7.87%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 15,500 등락률 -10.06% 거래량 16,614,745 전일가 154,000 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 與, 플랫폼 때리기…네이버·카카오 시총 12조 넘게 증발 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (-10.06%)는 정부의 규제 움직임에 큰 폭으로 하락했다. 전날 여당인 더불어민주당의 송갑석·이동주 의원이 개최한 토론회에서 인터넷플랫폼에 대한 비판이 나오고, 금융 플랫폼의 금융상품 소개하는 영업 행위의 대부분을 광고가 아닌 중개로 봐야 한다는 금융당국의 해석이 나온 영향으로 풀이된다. 김석환 연구원은 "정치권에서 인터넷 플랫폼 규제 논의에 네이버, 카카오 급락한 가운데 시장 독점 행위 규제 강화 및 핀테크 사업 중단은 불가피해 보인다"고 내다봤다. 삼성바이오로직스(-2.00%), LG화학(-0.26%), 삼성SDI(-0.65%), 셀트리온(-2.15%) 등 역시 하락으로 장을 마쳤다.

코스닥은 전 거래일 대비 17.21포인트(1.63%) 내린 1037.22에 거래를 마쳤다. 지수는 0.97포인트(0.09%) 내린 1053.46에 출발했다.

투자자 별로는 개인이 3319억원 순매수 했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1794억원, 1448억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 336,700 전일대비 8,900 등락률 +2.72% 거래량 475,700 전일가 327,800 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (+2.72%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 1,600 등락률 +1.35% 거래량 827,159 전일가 118,800 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (+1.35%) 등이 올랐다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 3,300 등락률 -2.81% 거래량 678,220 전일가 117,300 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-2.81%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 64,400 전일대비 3,300 등락률 -4.87% 거래량 3,394,917 전일가 67,700 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-4.87%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,700 전일대비 5,000 등락률 -3.11% 거래량 250,690 전일가 160,700 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-3.11%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,300 전일대비 2,900 등락률 -3.76% 거래량 1,557,730 전일가 77,200 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 ‘SK바이오사이언스’보다 크다!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! “디젠스” 능가할 초대형 후속株! 390조 시장 독점! 선착순 공개!코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-3.76%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 83,000 전일대비 1,100 등락률 -1.31% 거래량 880,974 전일가 84,100 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-1.31%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,900 전일대비 3,400 등락률 -4.03% 거래량 194,340 전일가 84,300 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-4.03%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,200 전일대비 1,600 등락률 -1.05% 거래량 93,311 전일가 152,800 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 에이펀인터렉티브, CJ ENM 등서 100억 투자 유치…메타버스 확장CJ ENM, 엔터테인먼트부문 신입 크리에이터 공채 실시'위드 코로나' 맞춤 CJ의 '원격 근무' 실험 close (-1.05%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr