[아시아경제 임혜선 기자] 현대바이오랜드는 탈모 방지 조성물 관련 특허권을 취득했다고 25일 공시했다. 회사 측은 "이번 발명의 목적은 콩배아 추출물을 함유하는 모근강화, 모발성장 촉진 또는 스트레스성 탈모방지용 조성물을 제공하는 데에 있다"고 설명했다.

