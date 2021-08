광동제약, GSK 4가 독감백신 '플루아릭스 테트라' 국내 판매

[아시아경제 김지희 기자] 광동제약은 글로벌 제약사 글락소스미스클라인(GSK)과 독감예방 백신 ‘플루아릭스 테트라’의 국내 판매 및 유통 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약에 따라 광동제약은 국내 의료기관 중 독감백신 접종을 시행하는 모든 병의원을 대상으로 플루아릭스 테트라의 판매와 공급을 담당하게 됐다. 광동제약은 2015년부터 GSK의 8개 소아 백신 품목을 공동 판매하고 있다.

플루아릭스 테트라는 최초로 미국 FDA 허가를 받은 불활화 4가 독감백신이다. 독일에서 생산해 완제품이 수입된다. 국내에서도 2014년 최초 승인된 4가 독감예방 백신으로, 지난해에만 136억원의 매출을 기록했다.

광동제약 관계자는 “코로나19 상황으로 독감 예방의 중요성이 더욱 커지는 상황에서 국민 건강에 기여할 수 있도록 노력할 것”이라며 “지난 6년간 지속된 양사간 협력을 기반으로 사업 관계를 한층 강화하게 된 계기라는 점도 의미가 있다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr