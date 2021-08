전기·수소택시, 2025년까지 누적 10만대 보급키로…기사식당 등에 충전기 집중 설치

환경부, 택시업계·車제작사 등과 '무공해택시 보급 확대를 위한 업무협약' 체결

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 택시업계와 함께 2025년까지 전기·수소택시 10만대(누적) 보급하기로 했다.

환경부는 24일 서울시, 개인택시연합회, 법인택시연합회, 현대자동차·기아, SK에너지와 서울 양재동에 위치한 더케이호텔에서 2025년까지 무공해택시(전기·수소택시) 누적 10만대를 보급을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 지방자치단체와 택시업계, 제조사, 충전사업자가 한 자리에 모여 무공해택시 보급 확대를 통해 미세먼지 및 온실가스 저감은 물론 수송부문 탄소중립을 달성하기 위해 추진됐다.

정부와 지자체는 무공해택시 보급확대를 위해 전기택시에 구매보조금을 일반승용보다 추가 지원하고 부제(택시운행 의무휴업제도) 제외, 차령 연장 등 정책적 혜택을 부여하고 있다.

현재 총 25만여대의 택시 중 무공해택시는 전기택시 3000여대 정도다. 수소택시의 경우 서울시에서 2019년부터 20대로 실증사업(2019년 10대·2020년 10대)을 추진하고 있다. 올해 보급예정인 900대 전기택시 중 서울시가 630대를 보급할 계획이다.

환경부 관계자는 "택시는 일반 승용차에 비해 주행거리가 10배 정도 길고 온실가스도 4.5배 수준으로 배출하기 때문에 무공해 차량으로 전환될 경우 대기개선 효과가 매우 클 것으로 예상된다"며 "또 핵심 대중교통수단 중 하나인 택시가 전기차나 수소차로 전환될 경우 무공해차의 정착에도 크게 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

환경부는 올 6월 전국 등록 기준 25만여대 규모의 택시 중에 2022년 누적 2만대, 2025년 누적 10만대를 보급하는 목표를 세웠다. 이를 위해 환경부와 서울시는 구매보조금 지급과 충전 기반시설(인프라) 확충 등 무공해택시의 보급 확대를 추진한다. 특히 택시업계 및 충전사업자와 적극적으로 협력해 차고지와 차량교대지, 기사식당, 택시협회 지역사무실 등 택시운전자들이 자주 찾는 곳에 충전기를 설치해 충전 여건을 개선할 계획이다.

현대차와 기아는 올해 출시된 전기차(아이오닉5·EV6·신형 니로) 외에도 택시로 활용할 수 있는 다양한 차종을 선해 충분한 물량을 생산하고, 택시업계는 수요확대를 위한 보급사업지원과 홍보 활동을 펼치기로 했다.

한정애 환경부 장관은 "국민이 생활 속에서 쉽고 편하게 무공해택시를 이용할 수 있도록 무공해택시 보급을 본격적으로 추진할 것"이라며 "대기개선 효과가 탁월한 택시의 무공해 전환이 가속화될 수 있도록 관련 업계와 적극적으로 힘을 모으겠다"고 말했다.

