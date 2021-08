LIG넥스원, 레이시온과 손잡고 美 미사일 시장 개척

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 47,800 전일대비 700 등락률 -1.44% 거래량 144,915 전일가 48,500 2021.08.24 10:35 장중(20분지연) 관련기사 LIG넥스원, ‘근접방어무기체계-II’ 우선협상대상자 선정8월전에 방산주 담아볼까…LIG넥스원·한화에어로스페이스 등 주목실적·모멘텀 양날개...훨훨 나는 방산株 close 이 국산 유도무기의 미국 방산시장 개척을 위해 미국의 레이시온사와 공동 수주마케팅에 나섰다고 24일 밝혔다.

LIG넥스원은 이달초 미국 메릴랜드에서 개최된 '해양항공우주 전시회(Sea-Air-Space Exposition 2021)'에 참가해 수출 전략 제품군으로 2.75인치 지대함 유도로켓 '비궁'을 소개하고, 무인수상정 플랫폼에 적용할 수 있는 발사대 시스템을 제안했다.

해양항공우주 전시회는 미국 최대 규모의 해양 분야 및 방위산업 박람회다. 1965년부터 시작됐다. 레이시온사는 1922년 설립된 미국의 대표 방위산업체로 미사일, 레이더 등을 주로 생산한다. 국내에는 토마호크 함대지 미사일, 패트리어트 지대공 미사일 등으로 알려져 있다.

LIG넥스원은 2009년 미국사무소를 개설해 북미 지역의 글로벌 방산업체들과 교류를 지속해왔다. 이번 레이시온사와 기술협력 등을 통해 북미 시장 진출을 위한 교두보를 마련한다는 계획이다.

국방과학연구소가 주관하고 LIG넥스원이 참여해 개발한 2.75인치 지대함 유도로켓 비궁은 '발사 후 망각(Fire-and-forget) 방식'으로 다수 표적에 동시대응을 할 수 있는 것은 물론 차량탑재 방식으로 기동성이 우수하다. 차량 자체에 표적탐지, 발사통제장치를 모두 갖추고 있어 단독 작전도 가능하다.

또 비궁은 2019년 10월 미국 FCT(Foreign Comparative Test, 해외비교시험) 프로그램에서 비행·사격 시험을 비롯해 현장실사 등 검증 과정에서 성능을 입증한 바 있다. FCT는 미국에서 생산되지 않는 동맹국의 우수 장비 및 기술을 시험·평가하는 미 국방부 프로그램이다.

LIG넥스원은 미국 해군의 요구사항을 반영한 추가 성능개량을 현재 추진 중이다. 지난해부터는 방위사업청 주관 및 국방기술진흥연구소가 운영하는 '무기체계 개조개발 지원사업'을 통해 무인수상정에 2.75인치 유도로켓을 탑재할 수 있게 개량하는 '소형 함정용 발사체계'를 개발하고 있다.

김지찬 LIG넥스원 대표이사는 "그간 산·학·연·군 관계자들의 전폭적인 지원과 R&D 종사자들의 헌신이 있었기에 미국에 첨단 국산 유도무기의 우수성을 알릴 수 있게 됐다"며 "며 "레이시온社와의 긴밀한 협력이 대한민국 방위산업의 위상을 더욱 높이는 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr