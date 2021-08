미래에셋생명, 독거노인 등 취약계층에게 방역마스크 전달

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명은 취약계층 코로나19 예방을 위한 방역 마스크를 보건복지부 위탁 독거노인종합지원센터에 전달했다고 24일 밝혔다.

전달된 마스크 총 3만 2000장은 코로나19 상황이 장기화됨에 따라 마스크를 여유있게 구비하지 못하고 있는 지역사회 독거노인에게 지원될 예정이다.

미래에셋생명은 독거노인종합지원센터와 다양한 활동을 펼치며 노인복지에관심을 기울이고 있다. 서울대치과병원과 2017년부터 진행하고 있는 '찾아가는 치과 서비스'를 통해 봉사자들과 의료진이 직접 현장을 찾아가 구강 검진을 실시하고 현장 치료가 어려운 환자들은 병원에서 별도로 진료해오고 있다.

장춘호 미래에셋생명 홍보실장은 "미래에셋생명은 고객과 사회로부터 받은 사랑을 사회에 환원하고자 지속적으로 노력하고 있다"며 "지역사회에서 소외될 수 있는 취약계층을 위한 다양한 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 실천하겠다"고 말했다.

