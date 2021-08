[사고] ‘2021 ESG 공공기관 대상’ 주인공을 찾습니다

아시아경제가 주최하는 ‘2021 아시아경제 ESG 공공기관 대상(大賞)’ 신청접수 마감일이 열흘 앞으로 다가왔습니다.

올해로 4회를 맞는 아시아경제 공공기관 대상은 사회적 가치 실현과 경영 혁신, 사회공헌 등 국민 편익을 위해 최선을 다하는 공공기관(공기업·준정부기관 등)을 선정해 시상하고 있습니다. 평가는 학계ㆍ전문가ㆍ정부 관계자들과 함께 공정하고 투명한 심사를 거쳐 진행됩니다. 특히 올해부터는 공공기관을 위한 ESG 및 경영평가와 관련된 특별강연이 마련됩니다. 공공기관의 적극적인 참여를 기다립니다.

◆신청서 및 공적조서 접수: 2021년 7월 26일(월)~9월 1일(수), 양식은 홈페이지(www.asiae.co.kr)에서 다운로드

◆시상식 및 강연 일시: 2021년 9월30일(목) 15:00~16:30

◆강연자 및 강의주제: 이상철 부산대 공공정책학부 교수 (강의명: 공공기관 이슈와 경영평가), 김종대 인하대 녹색금융대학원 주임교수·지속가능경영연구소 ESG 센터장(강의명: ESG, 공공기관과 민간의 역할)

◆행사 장소: 프레스센터 20층 프레스클럽(사회적 거리두기 상황에 따라 행사는 달라질 수 있음)

◆접수 및 문의: 이메일(asiapublic@asiae.co.kr), 전화(02-2200-2065)

◆후원: 기획재정부ㆍ농림축산식품부ㆍ산업통상자원부ㆍ환경부ㆍ고용노동부ㆍ해양수산부