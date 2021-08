은행권 '대환대출 중금리 한정' 요구…금융위 "수용불가"

[아시아경제 김진호 기자] 금융당국이 대환대출플랫폼 서비스 대상을 중금리로 한정해달라는 은행권의 제안을 거부했다.

24일 금융권에 따르면 전날 금융위원회와 5대 시중은행, 인터넷전문은행 등 은행권이 가진 간담회에서 금융위는 이 같은 내용을 못박았다.

앞서 5대 금융지주 회장들은 지난 10일 은성수 금융위원장과 만난 자리에서 당국이 추진 중인 대환대출 플랫폼에 대한 우려를 전하며 중금리 대출로 서비스 범위를 제한하는 방안을 건의했다.

하지만 금융위는 이날 간담회에서 은행의 중저신용자 대출 규모나 고객이 작아서 실효성이 없다고 판단했다. 작년 말 기준 은행의 중금리대출 규모는 2500억원에 불과하다. 이에 금융위는 소비자들의 수요가 높은 신용대출 전체를 대상으로 하는 원안대로 추진한다는 방침을 확인했다.

다만 금융위는 은행들이 은행연합회는 중심으로 만들기로 한 독자적 대환대출 플랫폼에 대해선 '긍정적'으로 평가했다. 소비자의 편의성을 극대화할 수 있다는 점에서다. 은행연합회를 통해 추진하는 대환대출 공공 플랫폼은 12월말 오픈을 목표로 정했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr