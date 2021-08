진중권, 이준석 녹취록 유출 해명에 "국민을 바보로 아는 것"

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 이준석 국민의힘 대표의 녹취록 유출 사건을 두고 이 대표 측의 대처를 비판했다.

14일 진 전 교수는 자신의 페이스북에 이 대표와 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장 간의 통화 유출 사건과 이에 대한 이 대표의 해명을 담은 기사를 공유하며 "이 대표가 윤 전 총장과의 통화를 몰래 녹음해 기자들에게 돌렸다는 소문이 떠돈다"고 덧붙였다.

진 전 교수는 "대체 무슨 생각을 하는 거냐"며 "이건 기본적인 인간적 신뢰에 관한 문제"라고 말했다. 또 이 대표 측의 해명을 향해 "무슨 의도로 저러는지 도무지 알 수가 없다", "해명이란 것도 국민을 바보로 아는 거다" 등의 지적을 이어갔다.

이 외에도 전여옥 전 국회의원 역시 "정권 교체에 목 마른 국민들을 바보 취급했다"며 이 대표 측을 비판했다. 전 전 의원은 "어느 당 실무자가 실수로 당 대표와 대선 후보 간의 전화 녹음을 실수로 풀고, 실수로 유출하고, 실수로 기자들에게 뿌릴 수 있는가"라며 "당의 실무진을 억울한 희생양으로 삼을 일이 아니다"라고 말했다.

앞서 이 대표 측은 윤 전 총장과 나눈 통화의 내용을 일부러 유출한 것이 아니냐는 의혹에 휩싸였다. 지난 12일 이 대표는 윤석열 캠프 측의 신지호 정무실장이 방송에서 "대통령도 탄핵된다"고 발언한 것을 두고 "본색을 드러냈다. 해 볼테면 해 보라"고 강력히 반발했다. 이에 윤 전 총장은 같은 날 이 대표에게 직접 전화해 신 정무실장에게 엄중히 경고했다는 사실을 전한 것으로 알려졌다.

이후 윤 전 총장이 이 대표에게 유감을 표명했다는 보도가 나오자, 이 대표는 그런 말을 들은 적이 없다며 윤 후보가 사과나 토론회 참석 검토 등의 말을 하지 않았다고 설명했다. 또 이 사실을 증명하듯 이 대표와 윤 전 총장 간의 통화 내용을 문서화한 내용이 당 밖으로 유출되는 사건이 벌어졌다. 이를 두고 윤 전 총장 측은 "기분이 좋을 리가 있겠는가"라고 불쾌감을 드러낸 바 있다.

한편 이 대표 측은 녹취록 유출에 관해 "휴대 전화에 자동 녹음 기능이 있어서 녹음된 것"이라고 해명했다. 실무진이 녹취를 푼 것이 실수로 밖으로 흘러나가게 된 것이라는 설명이다.

