이승민 학생 '서울특별시 음식물 쓰레기 처리에 관한 조례안' 대상 수상

서울시의회 주최 청소년 조례제정 경진대회, 청소년들 진지한 고민이 담긴 생활밀접형 조례안 10건 선정...김인호 서울시의회 의장 “청소년 시각에서 시민생활과 밀접한 조례안이 나와 깊은 감동”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 지방자치 부활 30주년 기념행사의 일환으로 8월11일 서울시의회 의사당에서 한국청소년재단과 함께 '청소년 조례제정 경진대회'를 비대면으로 개최했다.

‘서울시민의 생활과 밀접한 내용의 조례만들기(제정·개정)’라는 주제로 진행된 대회인 만큼 청소년들의 시선에서 바라본 서울시민의 생활에 필요한 정책들에 관하여 다양한 의견을 들을 수 있었으며, 조례안 내용과 구성면에서도 학업에 바쁜 학생임에도 청소노동자, 반려동물, 성범죄 등 사회 다방면에 두루 관심을 가지고 짜임새 있는 결과물을 만들어 내어 심사위원들의 감탄을 이끌어 냈다.

본 대회는 참가접수 기간인 6월7일부터 7월20일까지 총 43건의 조례안이 접수, 1차 예비심사(서면심사)를 거쳐 고등부 5건, 대학부 5건, 총 10건의 조례안이 본선 대회에 진출, 최종 순위를 결정했다.

8월11일에 진행된 청소년 조례제정 경진대회 온라인 본선대회는, 코로나19로 인해 참가자 모두가 한자리에 모이지는 못하였으나 발표자에게 주어진 5분간 온라인 화상회의 툴(Zoom)을 통해 진지하게 진행, 80여명의 청중단 역시 온라인으로 참여해 생활 속 필요한 조례에 ‘좋아요’를 눌러주었고 ‘서울시의회 유튜브’로 생중계된 온라인방송에서도 관심있는 많은 시민들의 격려와 댓글로 성황리에 개최됐다.

총 10팀의 발표 결과 공동주택 이외 지역까지 음식물쓰레기 종량기(RFID) 설치 확대를 제안한 '서울특별시 음식물 쓰레기 처리에 관한 조례안'을 발표한 이승민 외 2명(고등부)과 디지털 성범죄에 대한 사후처벌보다 신고센터 운영 등 사전 예방에 중점을 둔 '청소년 디지털 성범죄 예방 및 인식개선 활동조례안'을 발표한 한은빈 외 3명(대학부)이 대상을 수상했다.

이번 경진대회에 접수된 조례안들을 통해 서울시 청소년들이 학업 뿐 아니라 지역사회에 많은 관심을 갖고 적극 동참하고자 한다는 것을 알 수 있었으며, 특히 간접흡연 피해, 노인 일자리 창출, 감정노동자 보호, 이륜자동차 소음 제한 등 서울시민들이 일상에서 겪고 있는 사회문제를 오래 전부터 인식하고 해결방안까지 고민해 왔음에 미래 서울시 발전에 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이번 대회를 주최한 김인호 서울시의회의장은 “내가 꿈꾸는 서울시를 내 손으로 직접 만드는 것이 진정한 의미의 지방자치”라며 “지방의회 부활 30주년이라는 뜻깊은 해에 청소년의 시선에서 서울시민의 생활과 밀접한 내용의 조례안이 나와 깊은 감동을 받았다”고 했다.

또, 이날 시상을 한 김기덕 서울시의회부의장은 “청소년들이 직접 조례를 만들어 보는 과정에서 지방의회와 지방자치의 역할과 기능을 학습하는 좋은 기회가 됐고 특히 이번 청소년 조례제정 경진대회가 지방자치법 개정안의 내용 중 주민조례발안제 첫 걸음이 된 것 같아 그 의미가 더욱 크다”고 소감을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr