델타 변이 확산에 대한항공·아시아나, 추석 하와이 운항 취소

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공과 아시아나항공이 코로나19 델타 변이 확산으로 추석 연휴(9월18~22일) 기간 인천~하와이 노선 부정기편 운항을 취소했다. 전 세계의 코로나 재확산에 따른 사회적 거리두기 강화로 올해 하반기 국제선 재개를 앞둔 국내 항공업계의 우려가 높아지고 있다.

13일 업계에 따르면 아시아나항공이 지난주 추석 연휴 하와이행 부정기편 운항을 취소한 데 이어 대한항공도 지난 10일 항공권 예약을 진행한 각 여행사에 운항취소 결정을 최종 통보했다. 대한항공은 앞서 추석 연휴 기간인 17일·20일, 아시아나항공은 18일·21일 각각 인천~하와이 노선을 1일 1회, 총 2회 운항을 준비한 바 있다.

이는 지난달 하나투어·모두투어·인터파크투어 등 국내 주요 여행사가 추석 기간 해당 노선의 여객 수요 증가를 예상해 항공사에 부정기편 연합전세기를 요청한 데 따른 일정이었다. 여행업계 관계자는 "이달 초 코로나19 일일 확진자가 2000명을 넘어서면서 고객들의 예약 취소 문의가 이어져 결국 항공사에 운항 취소를 먼저 요청했다"고 설명했다.

국토교통부 항공정보포털에 따르면 이달 들어 12일까지 국내·외 여객 수는 총 117만8984명으로 지난 3월 같은 기간 이후 5개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

코로나19 재확산에 따라 올 하반기 국제선 재개를 준비하고 있는 항공업계는 여객 수요 둔화에 노심초사하고 있다.

대한항공은 오는 11월부터 인천~하와이 정기편 노선을 주 3회(수·금·일요일) 운항하는 것을 목표로 준비하고 있다. 이를 위해 10월 국토교통부에 노선 운항 허가를 신청하고 12월 주5일로 운항 횟수를 확대할 방침이다. 다만 대한항공은 향후 코로나19 상황을 고려해 운항 계획을 유동적으로 대처해 나가기로 했다. 제주항공도 이달 중 인천~괌 노선 운항 재개를 계획했지만 수요에 대한 불확실성이 커지면서 논의가 지연되고 있다.

지난달 시작한 트래블버블(여행안전권역) 사이판행은 북마리아나제도 정부가 이달 2일부터 백신 접종자의 PCR(유전자증폭) 검사를 현지 도착 후 진행하기로 결정했다. 항공업계 관계자는 "코로나19 재확산으로 올 하반기부터 국제선 여객 수요가 늘어날 것으로 기대했으나 이마저도 분위기가 꺾일까 우려된다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr