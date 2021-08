코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락

[아시아경제 박지환 기자] 12일 코스피가 개인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 장초반 소폭 상승세를 나타내고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주들은 전일에 이어 약세다.

12일 코스피는 오전 9시25분 기준 전날 대비 0.04%(1.32포인트) 오른 3221.94를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 7.04포인트(0.22%) 내린 3213.58로 출발한 이후 곧바로 상승 전환했다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 2276억원, 2059억원 순매수하며 장을 이끌었다. 외국인은 4310억원 순매도했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 800 등락률 -1.02% 거래량 10,665,775 전일가 78,500 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 '녹색마스터피스상' 수상삼성전자·SK하이닉스, 오늘도 떨구나[갤럭시Z 언팩]베일 벗은 3세대 폴더블폰… “몰입감 높이고 내구성 다졌다” close (-0.76%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,000 등락률 -3.79% 거래량 5,290,985 전일가 105,500 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스, 오늘도 떨구나반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려 close (-2.37%) 등 반도체 대장주들은 전날에 이어 하락세를 이어갔다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 443,500 전일대비 1,500 등락률 -0.34% 거래량 136,322 전일가 445,000 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (-0.56%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 974,000 전일대비 1,000 등락률 -0.10% 거래량 44,136 전일가 975,000 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (-0.62%) 등이 하락했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 1,500 등락률 +1.04% 거래량 450,241 전일가 144,000 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (0.69%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 15,000 등락률 +1.76% 거래량 142,407 전일가 851,000 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (1.76%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 3,000 등락률 +1.37% 거래량 200,914 전일가 218,500 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (1.83%) 등은 상승했다.

코스닥 역시 오름세다. 코스닥은 같은 시각 0.31%(3.28포인트) 오른 1055.20을 나타냈다. 지수는 전 거래일 대비 2.24포인트(0.21%) 오른 1054.16로 출발했다.

코스닥 시장에서는 개인 나홀로 1217억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 766억원, 456억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목들은 혼조세다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 321,300 전일대비 10,100 등락률 +3.25% 거래량 443,545 전일가 311,200 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려 close (5.78%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 1,000 등락률 +1.24% 거래량 606,561 전일가 80,800 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려“바른손” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다! close (0.37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 159,200 전일대비 3,000 등락률 +1.92% 거래량 724,003 전일가 156,200 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (0.83%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 69,300 전일대비 700 등락률 +1.02% 거래량 147,886 전일가 68,600 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 펄어비스, 2분기 영업손실 59억원…적자전환반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려 close (1.31%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 121,100 전일대비 600 등락률 +0.50% 거래량 625,078 전일가 120,500 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려 close (-0.58%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 433,500 전일대비 6,700 등락률 -1.52% 거래량 13,197 전일가 440,200 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (-0.80%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 226,058 전일가 72,100 2021.08.12 09:48 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (-0.83%) 등은 떨어졌다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "전날 반도체 관련주 낙폭이 컸다는 점, 경제 정상화 기대는 여전히 유효하다는 점 등을 감안해 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr