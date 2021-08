최재형 "전국민 재난지원금, 정치적 매표행위"…본격 민생행보 돌입

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 전 국민 재난지원금을 놓고 '세금으로 표를 사는 행위'라며 강하게 비판했다.

1일 최 전 원장은 서울 이태원 음식문화거리에서 열린 소상공인 간담회에서 "전 국민에 대해 재난지원금 주겠다고 한 것은 매표행위라 생각한다"며 "국민 세금으로 표를 사는 건 절대 안 된다"고 밝혔다. 최 전 원장이 소상공인을 현장에서 만난 건 이날이 처음이다. 이번 간담회를 통해 본격적인 민생행보에 돌입할 것으로 보인다.

그는 소상공인들의 목소리를 직접 들으며 공감하는 모습을 나타냈다. 간담회 이후 기자들과 만난 자리에서 최 전 원장은 "실제 이태원 현장을 방문해보니 생각했던 것보다 자영업자들이 겪고 있는 고통이 정말 심각하다는 느낌을 받았다"며 "자영업자들이 코로나19 방역의 가장 큰 피해자들이라고 할 수 있는데 그 피해자들에 대해서 균형 있는 보상이 되지 않고 있다는 생각을 가지게 됐다"고 말했다.

이어 그는 "모든 사람에게 동일한 돈을 지원금이라는 명목으로 준다는 것은 이유를 불문하고 정치적인 매표행위라는 비난을 면치 못한다고 생각한다"며 "정부의 재원이 한정적이지만 피해 입은 분들한테 집중해서 정말 공정한 보상 시스템을 마련해야겠다는 생각을 갖고 있고 앞으로 그렇게 할 것"이라고 강조했다.

최 전 원장은 정부의 방역체계도 불합리하다고 꼬집었다. 그는 "낮과 저녁 인원 수를 관리하는 것도 이해가 안 된다"며 "업종별로 주된 영업시간대가 다 다른데 그걸 획일적으로 시간을 정해서 영업을 제한한다면 그건 현실을 모르는 탁상행정이다. 실제 영업시간에 맞춰 기본적인 영업은 할 수 있도록 탄력적으로 영업시간을 운영해야 한다"고 얘기했다.

