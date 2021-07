무빙, 배달시장에 전기자전거 도입 추진…알톤과 공동개발 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 친환경 모빌리티 공유 플랫폼 스타트업 '무빙(MOOVING)'이 자전거 업체와 손을 잡고 e-모빌리티 생태계 인프라를 다진다.

16일 배달대행 업체 바로고의 자회사 무빙은 자전거 전문기업 알톤스포츠와 '친환경 배송 수단 확대를 위한 협약식'을 체결했다고 밝혔다.

양사는 무빙의 공유 배터리 충전시스템(BSS)향 배달용 전기 자전거를 공동 개발하며, 개발된 전기 자전거가 국내 라스트마일 시장에서 확산될 수 있도록 실증·구축 사업을 추진할 계획이다.

이상명 무빙 대표는 "국내 라스트마일 시장이 더 성장하려면 배송 수단에 대한 접근성을 낮춰야 한다. 이를 위해 다양한 모빌리티 플레이어와의 협업을 이어 나갈 것"이라며 "동시에 지속 가능한 시장을 형성하기 위해 친환경 인프라 구축에도 힘쓸 것"이라고 말했다.

김정균 알톤스포츠 부문장은 "하루가 다르게 성장하는 플랫폼 배달시장에 누구나 이용 가능하고 보다 안전한 모빌리티 공급을 위해 힘쓰겠다"라며 "배달시장의 성장을 위해 다양한 이동수단을 검토·개발하겠다"라고 전했다.

한편 무빙은 친환경 모빌리티 생태계 구축을 위해 모빌리티 업체와의 협력을 강화하고 있다. 지난 3월에는 전기 이륜차 모델 '이쿠터'의 공식수입업체 지우종합상사와 업무협약을 체결, BSS향 친환경 바이크를 라스트마일 시장에 공급할 예정이다.

