다이슨, 무선청소기 '아웃사이즈·마이크로 1.5㎏' 출시

[아시아경제 정현진 기자] 다이슨코리아가 무선청소기 신제품 '다이슨 아웃사이즈'와 '다이슨 마이크로 1.5㎏'을 국내 출시했다고 16일 밝혔다.

다이슨코리아에 따르면 다이슨 아웃사이즈는 다이슨 V11 제품보다 150% 큰 먼지통6을 가지고 있으며 클리너 헤드의 길이는 25% 더 넓어졌다.

다이슨 마이크로 1.5㎏은 다이슨의 무선 청소기 중 가장 가벼운 제품으로 1.5㎏의 무게로 지난해 8월 출시된 다이슨 디지털 슬림보다 0.4㎏ 가볍다고 다이슨코리아는 설명했다. 다이슨 V11 제품의 플러피 클리너 헤드보다 45%가 더 작은 마이크로 플러피 클리너 헤드를 장착했다.

다이슨 아웃사이즈와 다이슨 마이크로 1.5㎏는 16일부터 다이슨 공식 홈페이지와 IFC 데모스토어에서 구매 가능하다. 다이슨 아웃사이즈의 권장 소비자가는 129만원, 다이슨 마이크로 1.5㎏의 권장 소비자가는 69만 9000원이다.

