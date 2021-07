[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령 내외가 12일 유흥식 대주교의 예방을 받고 접견한 자리에서 프란치스코 교황의 쾌유를 기원했다.

청와대는 이날 오후 청와대에서 문 대통령 내외가 교황청 성직자성 장관으로 임명돼 이달 말 출국을 앞두고 있는 유 대주교를 접견했다고 밝혔다.

문 대통령은 “프란치스코 교황님께서 최근 수술을 받으셨는데 쾌유를 기원하며, 우리나라를 위해 항상 기도해주심에 감사드린다는 인사를 교황님께 전해 달라"고 말했다.

유 대주교는 "교황님은 잘 회복하고 계시고, 주신 말씀을 잘 전해 드리겠다"며 "전 세계 사제와 신학생을 관장하는 교황청 성직자성 장관으로 임명된 것은 개인적으로, 또 한국 천주교로서도 큰 영광"이라고 말했다.

