전국 폭염특보…'찜통더위' 14일까지 이어질 듯

[아시아경제 이민지 기자] 찜통 같은 더위가 이어지며 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐다. 일부 지역에선 올해 들어 가장 높은 기온을 기록했다.

이날 오후 4시 기준 주요 지역의 낮 최고 기온을 보면 33도 이상을 기록한 곳이 많았다. 습도도 높아지면서 일부지역에선 체감온도가 최고 35도까지 올라가기도 했다. 서울 지역은 이날 최고 32.3도까지 올랐으며 체감온도는 33.6도를 기록했다.

이외에 수원 32.7도(33.9도) △파주 31.6도(33.7도) △인천 30.3도(31.1도) △강릉 33.4도(33.8도) △춘천 32.6도(33.3도) △원주 32.0도(32.1도) △청주 33.4도(33.9도) △세종 33.3도(33.9도) △대전 33.3도(34.7도) △익산 34.1도(35.0도) △전주 33.7도(34.6도) △광주 32.4도(34.6도) △대구 34.1도(33.5도) △울산 32.7도(34.0도) △제주 32.4도(33.4도) 높은 기온을 나타냈다.

북태평양고기압 가장자리를 따라 고온다습한 남서풍이 계속 들어오고 낮 동안 햇볕에 의해 지면이 더욱 데워지면서 이같은 날씨는 14일까지 이어질 것으로 보인다. 낮 기온은 32도 이상, 체감온도는 33도 이상으로 오를 것으로 예상된다.

이어 기상청 측은 “밤사이 대도시와 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있으니 폭염 영향 예보를 참고해 건강관리에 신경 쓰고 농업, 축산업, 산업 등의 피해가 없도록 유의해달라”고 말했다.

