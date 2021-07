농협은행 "'올원x교통카드' 사용하시면 스타벅스 쿠폰 드려요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 이달 31일까지 '올원x교통카드' 서비스 이용 고객을 대상으로 '안드도 아이폰도 시원하게 쏜다!' 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

'올원x교통카드'는 고객이 올원뱅크 앱에 등록된 농협은행 계좌로 간편하게 충전해서 이용할 수 있는 선불형 교통·결제 서비스로, 아이폰 이용 고객은 NFC 전용 스티커를 연동해서 이용할 수 있고, 안드로이드 폰 이용 고객은 앱 내 교통카드 서비스에 가입하면 간편하게 이용할 수 있다. 현재, 전국 지하철, 버스, 택시(서울, 울산), KTX, ITX, 이마트24, 스토리웨이, CU에서 이용할 수 있다.

이번 이벤트는 올원뱅크 교통카드를 1만 원 이상 충전한 고객 중 700명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공하고, 이벤트 기간 중 올원뱅크 교통카드로 결제한 금액이 가장 큰 고객 100명을 선정해 베스킨라빈스 아이스크림 케익 모바일 쿠폰을 제공한다.

또한, 아이폰 교통카드 서비스 이용 고객 중 인스타그램에 필수 해시태그(#올원뱅크, #아이폰교통카드)와 함께 아이폰 교통카드 스티커 인증샷을 업로드한 고객을 대상으로 총 50명을 추첨해 투썸플레이스 빙수를 제공한다.

이상래 디지털금융부문 부행장은 “올원뱅크를 통해 고객의 일상이 더욱 편리하고 윤택해지길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다”며, “고객의 니즈에 맞는 차별화된 생활 서비스를 통해 고객에게 사랑받는 생활금융플랫폼으로 도약하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr