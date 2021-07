기아, '최고급' 카니발 하이리무진 4인승 모델 출시

2022년형 카니발도 출시…3180만원~4378만원

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 4세대 카니발 하이리무진 4인승 모델을 출시했다고 12일 밝혔다. 4인승 모델은 기존 운영 중인 4세대 카니발 하이리무진을 기반으로 한 최고급 모델이다.

4인승 모델은 카니발 하이리무진의 여유로운 공간과 다양한 편의사양을 기반으로 하이리무진 전용 튜닝 서스펜션으로 승차감을 최적화 한 한편, 2열 탑승객을 위한 차별화된 사양과 기능을 더해 고급감을 극대화 했다. 4인승 모델은 역동성과 정숙성을 동시에 갖춘 스마트스트림 3.5 가솔린 단일 엔진으로 운영한다.

4인승 모델에 적용된 신규 편의사양은 후석 리무진 시트, 7인치 터치식 통합 컨트롤러, 후석 냉·온 컵홀더, 후석 스마트폰 무선충전 시스템, 후석 전용 테이블, 발 마사지기, 냉·온장고, 후석 수납함 등이다.

기아는 후석 리무진 시트에 착좌감이 뛰어난 최고급 시트폼과 입체적인 퀼팅 나파가죽을 적용했다. 엉덩이·허리의 하중분산과 편안한 휴식을 돕는 '프리미엄 릴렉션 시트' 기능과 후석 시트 콘솔 내부에 좌·우 독립적으로 사용 가능한 후석 전용 테이블을 탑재해 항공기 일등석과 같은 안락감을 제공한다.

또 탑승객들은 후석 시트 사이에 위치한 7인치 터치식 통합 컨트롤러 또는 스마트폰 전용 어플리케이션으로 시트를 조작할 수 있으며, 후석 조명 및 공조, 21.5인치 스마트 모니터, 2열 좌측 전면부 하단에 위치한 발마사지기 등을 통합 컨트롤러에서 간편하게 제어할 수 있다.

특히 기아 최초로 4인승 모델에 적용된 발 마사지기는 헬스케어 전문기업 '휴테크'와 협업해 개발한 것으로, 후석 리무진 시트와 함께 장거리 이동에 지친 탑승객에 편안한 휴식경험을 제공한다. 이밖에 다양한 크기의 음료를 보관 가능한 냉·온장고, 다양한 물품 수납이 가능한 후석 수납팜을 적용해 쾌적함과 편의성을 높였다.

카니발 하이리무진 4인승의 판매 가격은 8683만원이다.

한편 기아는 이날 연식변경 모델인 더 2022 카니발을 함께 출시했다. 2022년형 카니발은 신규 기아 엠블럼을 적용하고 원격 스마트 주차 보조, 후방 주차 충돌방지 보조, 리모트 360도 뷰, 레인 센서, 공조 애프터 블로우를 추가해 편의성을 일신했다.

특히 기아는 최근 '차박' 열품을 감안, 2022년형 카니발 7인승 노블레스에서 '아웃도어' 트림을 신규 운영한다. 아웃도어 트림은 2열에 프리미엄 릴렉션 시트 대신 매뉴얼 시트를 적용하고, 2열시트의 전방 슬라이딩 길이를 늘렸다. 이를 통해 신장 180㎝의 성인 2인이 누울 수 있는 2열 후방공간을 추가 확보했다.

2022년형 카니발의 판매가격은 9/11인승 가솔린 모델 프레스티지 3180만원, 노블레스 3615만원, 시그니처 4010만원이며, 디젤모델은 프레스티지 3300만원, 노블레스 3735만원, 시그니처 4130만원이다. 7인승은 가솔린 모델 노블레스 3848만원, 노블레스 아웃도어 3750만원, 시그니처 4261만원이며, 디젤모델은 노블레스 3966만원, 노블레스 아웃도어 3868만원, 시그니쳐 4378만원 등이다.

기아 관계자는 "카니발 하이리무진 4인승 모델은 국내 최고급 리무진 수요와 기대에 완벽하게 부합하는 차량으로, 카니발의 이미지를 한 단계 끌어올릴 것"이라며 "자기만의 특별한 공간을 추구하는 VIP 고객과 프리미엄 의전차량을 원하는 기업에게 최고의 선택이 될 것으로 기대한다"고 전했다. 이어 "고객 의견을 적극 반영한 The 2022 카니발은 대한민국 프리미엄 미니밴에 걸맞은 상품성으로 고객에게 더 큰 만족감을 제공할 것"이라고 밝혔다

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr