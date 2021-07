정청래 "'걸핏하면 폐지론자' 이준석, 아빠 친구 따라가다 폭망각"

[아시아경제 김소영 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 여성가족부와 통일부 폐지론을 주장한 이준석 국민의힘 대표를 향해 "아빠 친구 따라가다가 폭망각"이라고 비판했다.

정 의원은 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "아빠 친구 유승민의 여가부 폐지론에 편승했다가 스텝이 꼬이자 내친 김에 오기로 통일부 폐지까지 주장한 유승민 친구 아들 이준석"이라며 이같이 질타했다.

그는 "엉망진창이 된 '걸핏하면 폐지론자' 이준석. 아빠도 아빠친구도 손쓰기 어려운 지경이 된 듯"이라며 "통일부 폐지 논리대로라면 전쟁도 일어나지 않는데 국방부가 뭔 필요가 있나? 국민혈세를 낭비하는 국방부도 폐지해야 하는가?"라고 반문했다.

이어 "일찍 피는 꽃이 일찍 진다. 만고의 진리"라며 "이준석, 자중자애하라. 그리고 반헌법적 반통일적 망동에 사과하라"고 촉구했다.

앞서 정 의원은 지난 11일에도 이 대표를 향한 쓴소리를 날린 바 있다. 그는 "박근혜 키즈인 이준석 대표는 박근혜 방식을 따라 하겠다는 것인가? 여가부 폐지에 이어서 통일부 폐지까지 주장하고 나섰다"고 목소리를 높였다.

이어 "이런 식으로 다 폐지하고 나면 소는 누가 키우는가?"라며 "이 대표의 이런 식 논리라면 탄핵당한 박 정부는 진작 폐지했어야 했고 부정부패로 감옥간 이명박 정부는 해체했어야 했는가?"라고 꼬집었다.

그러면서 "이명박·근혜 정부를 탄생시킨 국민의힘도 폐지하라. 내가 보기에 이 대표도 쓸데없는 무식한 언행으로 국민들 피곤하게 하니 국민의힘 당 대표 당장 사퇴하라"고 거세게 반발했다.

또 "이 대표 X맨 역할은 고맙지만 모르면 가만히 있으라"며 "그럼 중간은 간다"고 조언했다.

