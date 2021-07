갤럭시아머니트리, NH농협은행 등과 디지털자산 사업 MOU

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 전문기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 7,290 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,100 2021.07.08 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 갤럭시아메타버스 "배구여제 김연경, 대체 불가 한정판 만들 예정"갤럭시아머니트리, SCI평가정보와 대안신용평가 모델 공동 개발갤럭시아머니트리, 블록체인 기반 비대면 안면인식 결제 플랫폼 개발 참여 close 는 NH농협은행, 한국정보통신, 헥슬란트와 디지털 자산 사업 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약으로 갤럭시아머니트리를 비롯한 4사는 디지털자산에 대한 기술연구 및 디지털자산 분야 신사업 발굴 등에 협력할 계획이다. 특히 초기에는 고객 자산을 관리해주는 수탁 서비스인 디지털자산 '커스터디' 사업 전문화에 집중한다는 전략이다.

4사는 향후 국내 최고 기술력을 가진 헥슬란트의 ‘옥텟’ 솔루션을 기반으로 커스터디 서비스 개발을 추진한다. 갤럭시아머니트리는 간편결제 플랫폼 머니트리의 디지털자산 결제 및 운영 노하우를 접목할 계획이다.

신동훈 갤럭시아머니트리 대표이사는 “디지털 자산, 블록체인 관련 사업에서 가장 중요한 것은 안정성과 경험"이라며 "지자체 협력 사업이 가능한 NH농협은행, VAN 결제 등에 디지털 자산 활용방안을 접목시킬 수 있는 한국정보통신, 블록체인 보안?운영 전문기업 헥슬란트와 함께 가장 안정적이고 편리한 커스터디 서비스를 제공할 것"이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr