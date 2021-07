11번가·농림축산식품부, 광장시장 과일·정육 할인…최대 44%

코로나19로 위축된 농축산물 판매 활성화, 오는 11일까지

서울 광장시장 전통 상점과 연계…제철 여름과일, 삼겹살 등 할인

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 물가 안정과 농축산물 판매 활성화를 위해 농림축산식품부와 함께 '대한민국, 농할(농산물 할인) 갑시다' 행사를 오는 11일까지 실시한다고 6일 밝혔다.

'대한민국, 농할 갑시다'는 농림축산식품부가 코로나19 상황에서 농축산물 내수 위축을 극복하기 위해 지난해부터 시작한 캠페인이다.

이번 행사는 전통시장 활성화를 목적으로 서울 전통시장으로 유명한 '광장시장'과 연계해 11번가와 농림축산식품부가 기획한 행사다. 과일 가격 급등으로 인해 물가 부담이 높아진 소비자와 소상공인들에게 실질적인 도움을 줄 수 있을 것이라고 11번가는 설명했다.

광장시장은 110년이 넘는 역사를 가지고 있는 우리나라 최초 상설시장으로 과일과 정육, 다양한 먹거리로 유명하다. 오는 11일까지 진행하는 이번 기획전에서는 광장시장에서 수십년 간 전통을 이어온 상점들의 과일, 정육, 신선식품을 소개하고 해당 상품에 적용할 수 있는 30% 할인(최대 1만원) 쿠폰을 발급한다. 최근 가격이 오른 대표 여름 작물인 방울토마토, 참외 등도 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

광장시장에서 50여년 과일을 판매하고 있는 광진과일의 천도복숭아 특과(5kg)는 1만8270원, 대추방울토마토 특과 3kg(750g·4팩)는 1만2100원, 성주참외 특과 5kg(11~15과 내외)는 1만8270원, 광장시장에서 30년간 운영해온 정육점 '동흥축산'의 '암퇘지 생삼겹살 500g·목살 500g'은 9520원에 구매할 수 있다.

오는 9일 오전 11시에는 11번가 라이브방송 코너 '라이브11(LIVE11)'에서 '광장시장 라이브방송'을 열고, 기획전에 소개된 광진과일과 동흥축산의 과일과 정육을 소개할 예정이다. 이 날 하루 라이브 특가로 천도복숭아, 참외 등을 최대 44% 할인가로 구매할 수 있다.

