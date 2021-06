7월 상장사 교보증권·중소기업은행 등 44곳 주식 의무보유 해제

[아시아경제 이선애 기자] 7월 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등의 지분을 일정기간 동안 의무보유한 44개 상장사 주식 1억3835만주가 해제될 예정이다.

30일 한국예탁결제원에 따르면 시장별로 유가증권시장 4984만주(5개사), 코스닥시장 8851만주(39개사) 규모다. 7월 중 의무보유 해제 주식수량은 전월(3억7166만주) 대비 62.8%, 지난해 동월(1억4997만주) 대비 7.7% 각각 감소한 수치다.

모집(전매제한) 의무보유 해제 수량은 코스피 4947만주, 코스닥 5221만주로 가장 많다. 모집은 금융위원회가 정하는 전매기준에 해당하는 경우 증권신고서 제출의무 면제를 위해 의무보유하는 물량이다.

의무보유 해제 주식 수량 상위 3개사는 교보증권(2865만주), 중소기업은행(1241만주), 아이티엑스에이아이(1121만주) 순이다. 발행수량 대비 해제 수량 비율 상위 3개사는 모비릭스(51.7%), 이큐셀(49.9%), 교보증권(44.3%) 순이다.

다음은 7월 의무보유 해제 상장사 명단이다.

◇코스피 5개사

▲국보 ▲교보증권 ▲중소기업은행 ▲아센디오 ▲쎌마테라퓨틱스

◇코스닥 39개사

▲엠에프엠코리아 ▲엔시스 ▲젠큐릭스 ▲매직마이크로 ▲에이디엠코리아 ▲덴티스 ▲젬백스지오 ▲아이큐어 ▲샘코 ▲소마젠 KDR ▲이브이첨단소재 ▲케이에이치이엔티 ▲비츠로시스 ▲경남제약 ▲아이티엑스에이아이 ▲플리토 ▲멜파스 ▲해성티피씨 ▲이삭엔지니어링 ▲이큐셀 ▲티에스아이 ▲솔트룩스 ▲케이에이치일렉트론 ▲제놀루션 ▲한국유니온제약 ▲뉴보텍 ▲선진뷰티사이언스 ▲쿠콘 ▲모비릭스 ▲씨앤투스성진 ▲크로바하이텍 ▲와이오엠 ▲핑거 ▲이엔드디 ▲엔에스엔 ▲수성이노베이션 ▲나노캠텍 ▲베노홀딩스 ▲와이팜

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr