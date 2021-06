[세종=아시아경제 문채석 기자] 전국 5개 도시 130여개 한식당에서 대표메뉴를 선택하면 30% 이상 할인받을 수 있다. 정부의 내수 활성화 정책인 '대한민국 동행세일'과 연계해 진행한다.

농림축산식품부는 전국 5개 도시 130여개 한식당이 참여하는 '2021 코리아 고메 위크' 행사를 연다고 27일 밝혔다. 행사에 참여하는 식당은 대표 메뉴를 30% 이상 저렴한 가격에 선보일 예정이다. 행사 기간은 서울·부산의 경우 7월 1∼14일, 대구·광주·대전은 7월 8∼21일이다. 할인 금액의 일부는 농협 하나로마트에서 국산 식자재를 살 수 있는 농협 하나로포인트로 지원된다.

자세한 내용은 농식품부와 한식포털 홈페이지에서 확인할 수 있다. 농식품부 관계자는 "코리아 고메위크를 계기로 코로나19로 어려움을 겪는 한식업계가 활기를 되찾길 바란다"고 말했다.

