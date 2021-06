다음 달 7일부터 금리 2%P 낮춘 '햇살론15' 출시

고금리 대환상품 '안전망 대출'도 선봬

[아시아경제 김진호 기자] 다음 달 7일부터 시행되는 법정 최고금리 인하(연 24%→20%)에 맞춰 금리가 2%포인트 낮은 '햇살론15'와 연 20% 초과 고금리 대환대출을 위한 안전망 대출이 출시된다.

금융위원회는 최고금리 인하로 인한 저신용자의 신용대출 축소 가능성에 대비해 이 같은 정책서민금융 공급체계를 개편한다고 27일 밝혔다.

먼저 다음 달 7일부터 최고금리 인하에 따른 금리 하락을 반영해 기존 햇살론 17을 햇살론 15로 변경하고 금리도 17.9%에서 15.9%로 2%포인트 인하한다. 또 정상상환 유인을 강화하기 위해 성실상환에 따른 연간 금리 인하 폭을 0.5%포인트씩 확대한다. 성실상환 시 최종금리는 9.9%다.

이용 대상은 연소득 3500만원 이하 또는 신용평점 하위 20% 이하이면서 연소득 4500만원 이하인 자다. 한도는 700만원, 상환기간은 3년 또는 5년 원리금 균등분할상환 구조다.

주요 시중은행 15곳에서 보증부터 대출까지 원스톱으로 이용할 수 있다. 카카오뱅크, 신한은행 등 6개 은행은 자체 모바일 앱을 통해 방문 없이 온라인으로도 대출이 가능하다.

20% 초과대출의 대환상품도 한시적으로 공급한다. 최고금리 인하일(7월 7일) 이전에 연 20% 초과 고금리 대출을 1년 이상 이용 중이거나 만기가 6개월 이내로 임박한 차주가 대상이다.

금리는 17~19%로 고객 특성에 따라 차등 적용된다. 대출한도는 최대 2000만원 내에서 기존에 이용하던 고금리 대출 잔액 범위다.

서민금융진흥원 앱 또는 서민금융통합지원센터를 통해 보증 신청 후 전국 14개 은행에서 대출이 가능하다. 공급규모는 오는 2022년까지 3000억원 수준이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr