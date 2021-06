붕괴 美 아파트 3년 전 점검서 '심각 손상' 진단

[아시아경제 박병희 기자] 지난 24일(현지시간) 새벽에 붕괴한 미국 플로리다주 아파트가 이미 3년 전 점검에서 심각하게 손상됐다는 진단을 받았다고 뉴욕타임스(NYT)가 26일(현지시간) 보도했다.

플로리다주 마이애미데이드카운티 서프사이드 당국이 공개한 보고서에 따르면 당시 건물을 점검한 건축기사 프랭크 모라비토는 야외 수영장 아래 콘크리트판이 심각하게 훼손됐고, 지하 주차장 기둥과 벽에 금이 간 부위가 많다고 기록했다. 모라비토는 "일부 가벼운 손상도 있지만, 콘크리트 부식 부위는 대부분 신속하게 보수해야 한다"고 진단했다. 특히 수영장을 둘러싼 상판(deck) 아래 방수제에 하자가 있다고 평가했고 이 때문에 "더 밑에 있는 콘크리트판에 중대한 구조적 손상이 생겼다"고 지적하며 "조만간 방수제를 교체하지 않으면 콘크리트 부식이 상당히 진행될 것"이라고 진단했다.

수영장 밑에 있는 지하 주차장 곳곳에서도 손상 부위가 발견됐다. 모라비토는 "콘크리트 기둥과 벽에 금이 가고 바스러진 부위가 많이 관측됐다"고 보고서에 적었다.

이 외에도 보고서에는 창문과 발코니 문틈으로 물이 샌다는 주민 불만 사안과 여러 집 발코니의 콘크리트가 부식된 상태라는 내용도 담겼다.

아파트 관리를 맡은 주민위원회는 약 3년 전 작성된 이 보고서를 토대로 조만간 대규모 보수작업에 돌입할 예정이었다.

주민위원회 측 케네스 디렉터 변호사는 "공사를 시작하기 직전 아파트가 무너졌다"고 밝혔다. 그는 건물이 붕괴할 수 있을 만큼 심각하게 손상됐다는 점을 주민들이 알았으면 완전히 다르게 행동했을 것이라고 말했다.

서프사이드 운영위원인 엘리아나 솔즈하우어는 2018년 점검 때 발견된 문제들이 건물 붕괴에 충분히 영향을 줬을 수 있다고 지적했다. 그는 "주민위원회는 아파트에 문제가 있었다는 점을 명확히 보고받았지만 조처하지 않은 것 같다"고 지적했다.

