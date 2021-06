日 '인구대국'은 옛말…유엔 세계 인구 순위 첫 10위권 밖 밀려나

[아시아경제 권재희 기자] '인구 대국' 일본의 인구감소세가 확연해졌다. 일본 총무성이 1920년 관련 조사를 처음으로 실시한 이래 직전 조사인 2015년 처음으로 감소세로 돌아선 이후 2회 연속 감소세를 나타낸 것이다. 유엔이 집계한 세계 인구 순위로는 처음으로 10위권 밖으로 밀려났다.

25일 일본 총무성이 이날 발표한 2020년 인구 속보치에 따르면 2020년 10월1일 기준 외국인을 포함한 일본의 총인구는 1억 2622만6568명으로 집계됐다.

일본의 인구총조사는 5년마다 실시하는데, 직전 조사치인 2015년 대비 0.7%(86만8177명) 감소한 수준이다.

1920년 첫 조사 이래 처음으로 감소세로 돌아선 2015년에 이어 2회 연속 인구감소세를 이어갔다.

유엔이 집계한 세계 인구 순위에 따르면 일본은 11위로 한 계단 떨어졌다. 일본 대신 멕시코가 10위권을 차지했다. 일본이 인구수 기준 상위 10위권 밖으로 밀려난 것은 1950년 이후 처음이다.

총 인구 중 남성은 6236만14명, 여성은 6486만 6554명이다.

지역별로는 인구 증가율이 가장 높은 곳은 도쿄로 꼽혔다. 도쿄는 처음으로 1400만명을 넘어 1406만4696명으로 집계됐다. 반면 인구 감소율이 가장 높은 곳은 아키타현으로 꼽혔다.

가구수로는 5571만 9562가구로 직전 조사 대비 4.2% 늘었다. 1인가구의 지속적인 증가가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 한 가구당 평균은 2.27명으로 조사됐다.

이번 조사는 코로나19 대유행의 영향으로 온라인으로 진행됐다. 이에 따라 당초 2월 예정이었던 잠정치 발표가 6월까지 미뤄졌다. 자세한 내용을 포함한 확정치는 11월에 공표될 예정이다.

