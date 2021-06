"신발관리 받아보세요"…삼성전자, '비스포크 슈드레서' 체험존 마련

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,444,973 전일가 79,900 2021.06.22 11:07 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락"삼성전자" 관련 株가 "윤석열" 황금株 close 가 신발관리기 '비스포크 슈드레서'를 직접 경험해 볼 수 있도록 수도권 주요 영화관과 호텔, 골프장 등에 제품 체험존을 설치하고 이를 확대해나갈 계획이라고 22일 밝혔다.

삼성전자는 CGV 서울 용산아이파크몰 '스카이박스'에 관람객들이 영화를 즐기는 동안 신발을 관리할 수 있도록 비스포크 슈드레서를 설치하고 비스포크 에어드레서, 큐브 냉장고, 공기청정기인 큐브 에어도 함께 체험할 수 있는 공간을 꾸몄다고 전했다.

또 삼성전자의 라이프스타일 가전 제품들을 설치했던 신라호텔의 체험형 객실인 '익스피리언스 룸'에도 비스포크 슈드레서를 추가했으며, 안성베네스트골프클럽에도 비스포크 슈드레서 체험존이 마련됐다. 골프장 이용객들은 신고 온 신발이나 라운딩 중에 신은 골프화를 이를 통해 관리할 수 있다.

이와 함께 삼성전자는 소비자들이 비스포크 슈드레서를 집에서 체험해 볼 수 있도록 최대 14일간 제품을 대여해주는 '투고 이벤트'도 진행한다. 이 행사는 제품의 배송, 설치부터 회수까지 무료로 진행돼 소비자가 별도의 비용을 부담하지 않고 기능을 체험해 볼 수 있다.

삼성전자 한국총괄 황태환 전무는 "신발관리기는 새로운 카테고리의 제품인 만큼 더 많은 소비자들이 체험해 볼 수 있도록 다양한 접점을 마련하게 됐다"면서 "비스포크 슈드레서를 통해 의류 뿐만 아니라 신발까지 맞춤형으로 관리하는 토탈 패션 케어를 제공할 것"고 말했다.

비스포크 슈드레서는 ▲냄새 입자를 털어내는 '에어워시' ▲냄새 입자를 분해하는 'UV 냄새분해필터' ▲사람 체온과 비슷한 40도 이하로 건조해 주는 '저온 섬세 건조' ▲각종 바이러스와 유해세균을 제거해 주는 '제논 UVC 램프' 등 탈취·건조·살균을 통해 신발을 관리해 주는 제품이다.

