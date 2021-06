이인영 "북미 대화 진전으로 여건 되면 北과 철도·도로 협력"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 북미 대화 등으로 여건이 조성되면 북한과 철도, 도로 등 비상업적 인프라 협력을 확대하겠다고 밝혔다.

이 장관은 21일 '다시 시작하는 남북합의 이행' 토론회 축사를 통해 "현 시점에서 지금 당장이라도 남북이 실질적으로 함께 해나갈 수 있는 사업들은 적극적으로 추진해 나가고자 한다"며 이같이 말했다.

이 장관은 "코로나 방역 등 보건의료, 재해재난, 기후환경에 대한 협력, 식량·비료 등의 민생협력 등 포괄적 인도분야 협력을 추진하겠다"며 "비제재 품목을 중심으로 작은교역 등 창의적인 교류 방안과 구상도 지속해서 모색하겠다"고 밝혔다.

이어 "북미 대화와 비핵화 협상의 진전을 통해 여건이 마련된다면 철도·도로 등의 비상업적 공공인프라 협력으로 확대할 것"이라며 "남북간 합의가 전면으로 이행될 수 있는 국면을 만들며 한반도 평화프로세스가 본 궤도에서 추진되어 나가도록 할 것"이라고 덧붙였다.

이 장관은 "최근 한반도 정세가 매우 유동적이고 변화의 흐름도 감지되고 있다"며 "북측 또한 지난 주 당 전원회의를 통해 대화의 여지를 보인 만큼 남북대화를 다시 시작하기 위해 보다 능동적으로 호응해 나오기를 기대한다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr