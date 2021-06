무협, 무역진흥자금 정기융자 금리 최대 0.75%p 인하

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 오는 7월 1일부터 무역진흥자금의 융자금리를 최대 0.75%p 인하한다고 20일 밝혔다.

이번 결정은 코로나19 장기화로 해외마케팅, 원자재 조달 등 수출비용 부담이 증가한 우리 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 내려졌다.

이에 따라 기존에 일괄 2.75%였던 융자 금리가 회원사 등급에 따라 실버등급은 2.5%, 골드는 2.25%, 로얄은 2.0%로 낮아지게 되며 업체당 비용절감 효과는 평균 450만원에 달할 것으로 예상된다. 융자 신청기준도 전년도 수출실적 1000만달러 이하에서 2000만달러 이하로 더 많은 기업이 혜택을 누릴 수 있도록 완화했다.

무역진흥자금 정기융자는 업체당 최대 3억원까지 가능하며 융자기간은 총 3년(2년 거치, 1년 분할상환)이다.

변경된 금리와 신청기준은 7월 1일 정기융자 신청 분부터 적용되며 자세한 내용은 무역협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

