[클릭 e종목]"제주맥주, 수제맥주 시장 폭발적 성장...최대 수혜 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 16일 제주맥주에 대해 국내 수제맥주 시장의 독보적인 1위 업체로 폭발적인 시장 확대의 가장 큰 수혜가 예상된다고 평가했다. 제주맥주는 지난해 기준 국내 수제맥주 시장 점유율 28%를 보유한 1위 업체로 테슬라 요건을 통해 올해 5월 업계 최초로 코스닥 시장에 상장했다.

제주맥주의 주력 제품은 제주도의 지형적 특성을 강조한 감귤향 맥주인 제주위트에일이다. 작년 기준 제품별 매출 비중은 제주위트에일 50%, 제주펠롱에일 23%, 제주슬라이스 8%, 기타 콜라보 제품 19%이다. 채널별로는 편의점 60%, 대형마트 20%, 펍 20% 등이 차지했다.

박진형 유안타증권 연구원은 "수제맥주 시장의 폭발적 성장은 현재 진행형으로 국내 수제맥주 시장은 지난해 1180억원에서 2023년까지 연평균 46% 성장해 3700억원의 규모를 형성할 전망"이라고 밝혔다. 시장 성장 요인은 주세법 개정에 따른 가격 경쟁력 확보, 코로나 여파에 따른 집콕·혼술 트렌드 확산, 수제맥주 업체 수 증가에 따른 공급 확대에 기인한다는 분석이다.

그중 선도 업체로 제주맥주가 꼽힌다. 핵심 경쟁우위 확보를 통한 1등 포지션 유지가 예상된다는 분석이다. 독창적인 신제품 출시에 핵심인 ‘제주’ 아이텐티티와 뉴욕 1위 업체 브루클린 브루어리에게 전수받은 양조 노하우·레시피 확보 그리고 연간 700억원에 이르는 국내 최대 수제맥주 생산 규모를 확보한 상태다. 더불어 업계 내 유일하게 5대 편의점과 4대 대형마트에 입점했다.

제주맥주의 작년 실적은 매출액 216억원, 영업손실 44억원이다. 박진형 연구원은 "올해는 턴어라운드에 성공할 것으로 전망되며 매출액은 전년 대비 123.8% 성장한 495억원, 영업이익은 13억원을 달성할 것으로 추정된다"고 분석했다.

박 연구원은 "편의점 입점율 확대(2020년 15%→2021년 30%), 롯데칠성과 OEM생산 계약을 통한 연간 생산량 증대, 흑맥주·무알콜 맥주·라거맥주 등으로의 제품라인 확대, 브루클린 브루어리의 유통망을 활용한 해외 진출 등이 기대된다"며 "장기적 성장 모멘텀까지 확보한 국내 수제맥주 시장 내 가장 매력적인 업체"라고 평가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr