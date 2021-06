[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 일진디스플=100억원 단기차입 결정

◆ KC그린홀딩스=지연공시로 인한 불성실공시법인 지정예고

◆ HDC현대EP=지연공시로 인한 불성실공시법인 지정예고

◆ 대우건설=대우건설 매각 추진 관련 기사에 대해 최대주주로부터 확인 결과 일부 원매자가 관심을 표명했으며 오는 25일까지 제안서 제출 요청했다고 공시

◆ 센트럴인사이트=아쉬세븐이 제기한 신주발행금지가처분 신청에 대해 서울중앙지방법원이 "2021년 6월 8일자 이사회 결의에 의해 발행을 준비 중인 액면금 500원의 보통주 370만 3,703주의 신주 발행을 금지한다"고 판결

◆ 현대일렉트릭=자회사 알리바마법인에 대해 335억원 규모 채무보증 결정

◆ 코스맥스비티아이=유상증자 참여 목적으로 337억원 규모 코스맥스 주식 취득 결정

◆ HDC현대산업개발=2212억원 규모 청라지구 오피스텔 신축공사 수주 계약 체결

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr