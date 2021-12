[아시아경제 공병선 기자] HDC현대EP HDC현대EP 089470 | 코스피 증권정보 현재가 5,690 전일대비 80 등락률 +1.43% 거래량 70,823 전일가 5,610 2021.12.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대EP "계열사 JV 주식 122억원어치 취득…지분율 51%"[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일HDC현대EP, 보통주 1주당 140원 현금배당 close 는 오는 8일 오전 10시 국내 주요 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 7일 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 형태로 진행될 예정이다.

