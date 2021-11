HDC현대EP "계열사 JV 주식 122억원어치 취득…지분율 51%"

[아시아경제 유병돈 기자] HDC현대EP HDC현대EP 089470 | 코스피 증권정보 현재가 5,620 전일대비 90 등락률 +1.63% 거래량 89,537 전일가 5,530 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일HDC현대EP, 보통주 1주당 140원 현금배당 HDC현대EP, 3Q 영업익 100억…전년比 6%↑ close 는 바이오 소재 컴파운딩 계열사(JV)의 주식 4만8960주를 약 122억원에 취득한다고 12일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 51%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 1월 20일이다.

HDC현대EP는 이번 주식 취득의 목적을 "친환경 바이오플라스틱 시장진출"이라고 밝혔다.

