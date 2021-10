[아시아경제 황준호 기자] 코스맥스비티아이 코스맥스비티아이 044820 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 11,058 전일가 17,850 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코스맥스, 실적은 최상인데 주가는 바닥...목표가 11% ↑"코스맥스비티아이, 2Q 영업익 57억…전년比 6%↑코스맥스, 2Q 영업익 439억…전년比 67.5%↑ close 는 투자판단 관련 주요경영사항으로 특허권 취득을 19일 공시했다.

특허 명칭은 '병풀 유래 바실러스 서브틸리스 균주 및 그의 피부 상태 개선 용도'다. 주요 내용은 병풀 유래 바실러스 서브틸리스 균주 및 그 배양물에 관한 것이다. 회사는 "본 발명에 따른 균주 및 그 배양물은 피부 보습, 피부 장벽 강화, 피부 재생, 상처 개선 및 피부 염증 개선 효과가 있으므로 피부 상태 개선 및 예방 또는 치료 용도에 유용하게 사용될 수 있다"고 밝혔다.

특허권자는 코스맥스 주식회사 외 1명, 취득일자는 10월 19일이다. 향후 생산 제품에 특허가 사용될 예정이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr