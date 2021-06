▶김종윤씨 별세, 김석원(한국은행 뉴욕사무소 워싱턴주재원 사무소장)씨 부친상= 13일 오전 2시, 전북 부안군 호남장례식장 2분향소, 발인 15일 오전 8시

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr